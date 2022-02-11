المكسيك.. ارتفاع عدد

2022/02/11 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل صحفي في المكسيك، هو خامس صحفي يقتل في البلاد منذ مطلع العام، حسبما أعلنت النيابة العامة في ولاية واهاكا (جنوب)، الخميس، مؤكدة توقيف اثنين من المشتبه بهم.

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