البصرة تنفذ 99% من خطة الزراعة الشتوية.. 62% من الاراضي زرعت بالحنطة

2022/02/11 | 10:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية زراعة البصرة عن تنفيذ 99% من الخطة الشتوية للموسم الزراعي الشتوي والتي تم خلالها زراعة 51414 دونم بمختلف المحاصيل الزراعية، لكن 62% منها زرعت بالحنطة، ونحو 30% طماطم، وتنوعت المحاصيل المتبقية في 8% من المساحة المخصصة.

وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة علي سالم في بيان إن إجمالي المساحة المنفذة بلغ 51414 دونم تضمنت 32254 دونم حنطة و 15300 دونم طماطم 925 دونم شعير 2935 دونم محاصيل أخرى تتوزع هذه المساحات في أقضية و نواحي محافظة البصرة.

وأضاف سالم أنه رافق تنفيذ الخطة تجهيز 1262 طن من بذور الحنطة و بسعر مدعوم من قبل وزارة الزراعة كما تم تجهيز 21127 طن من سماد اليوريا و 332 طن من سماد الداب.

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