القبض على 100 مطلوباً بقضايا مختلفة في كركوك

2022/02/11 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مئة مطلوبا بقضايا مختلفة في كركوك.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها ألقت القبض على (١٠٠) مطلوب وفق مواد جنائية مختلفة خلال اليومين الماضيين”.وأضافت انه “تمت عمليات القبض من خلال تنفيذ أوامر القبض وإجراء الممارسات الأمنية ونصب السيطرات الثابته والمتحركة”، مؤكدة انه “تم […]

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