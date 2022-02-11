الساعدي: تدخلات خارجية وراء محاولة افتعال اقتتال شيعي – شيعي في الجنوب

2022/02/11 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان هناك تدخلات خارجية تسعى لتزيق وحدة المكون الشيعي، باستهداف المحافظات الجنوبية، لافتا الى ان المخطط الخارجي يراد به الانقسام الشيعي سياسيا وتحويله الى اقتتال داخلي اشبه بالحرب الاهلية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الامارات ودول مدعومة من اميركا والكيان الصهيوني، تسعى لتمزيق تماسك البيت الشيعي، […]

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