الانواء الجوية: غيوم وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2022/02/11 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مصحوبا بجو غائم جزئياً.وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد السبت ، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى […]

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