2022/02/11 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مصحوبا بجو غائم جزئياً.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد السبت ، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة […]

ظهرت المقالة حالة الطقس..



غيوم وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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