ضبط كدس للعتاد شمالي بغداد

2022/02/11 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم رفع المضبوطات من مكافحة المتفجرات دون حادث يذكر.

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