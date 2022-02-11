“إنه الاقتصاد ياغبي”.. رامي جواد

2022/02/11 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رامي جواد:

“انه الاقتصاد ياغبي”

“It’s the economy, stupid”

هذه العبارة الشهيرة صاغها الاستشاري السياسي جيمس كارفيل James Carville، عام ١٩٩٢، عندما كان يعمل خبيراً أستراتيجي لحملة “بيل كلينتون” للانتخابات الاميركية،

كان كارفيل يقصد بهذه العبارة تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد عندما فشل “جورج بوش الاب” في معالجة الركود الاقتصادي وتلبية حاجات الشعب الاميركي…

وكان بوش الاب يركز على السياسة فقط ولايركز على الاقتصاد،

وفي حينها كان مستوى الجريمة اليومية في أمريكا بأعلى مستوياته لعقود طويلة،

تذكرت هذه المقالة وأنا أفكر بالسياسيين الذين يفكرون في تشكيل الحكومة ويبحثون عن حصصهم واستحقاقاتهم ولم يتحدث أحد منهم عن موازنة البلد المعطلة،

لكن تبدو الأمور طبيعية لأننا أعتدنا أن ندخل في فترة سبات أقتصادي سنوياً،

أتمنى أن تصل هذه العبارة لكل من يتجاهل هذا الأمر؛

“انه الاقتصاد ياغبي”

“It’s the economy, stupid”

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