جريمة بشعة في مصر.. العثور على طفلة عارية الجسد مقتولة داخل منزلها

2022/02/11 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة، وصفتها مواقع محلية بـ"البشعة"، حيث عُثر على طفلة (15 عاما) مذبوحة داخل منزلها، ومجردة من ملابسها تماما.

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