نائب سابق يكشف عن مفاجأة في اختيار رئيس جمهورية القادم - عاجل

2022/02/11 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب السابق عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، عن مفاجأة فيما يخص اختيار رئيس جمهورية العراق القادم.

وقال العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري جاء وفق الاطر القانونية وسيدفع الى تأخير المضي في حسم منصب رئيس الجمهورية من 20-30 يوما وربما أكثر لكن في كل الأحوال"، مرجحاً ان "تدفع الامور الحزبيين الكرديين الى التوافق على مرشح تسوية وطرحه في نهاية المطاف".

واضاف ان "دورة 2018 ايضا شهدت الاحزاب الكردية خلافات حول منصب رئيس الجمهورية وحسم في نهاية المطاف".

وأشار العزاوي إلى ان "الايام المقبلة ستشهد توافقات سياسية بين القوى المتصدرة للمشهد العراقي من اجل المضي للأمام وحل الاشكاليات لان التأخير لا يخدم احد".

وأوضح ان "ولادة الحكومة المقبلة ربما يستغرق من شهرين الى ثلاثة اشهر مقبلة، مؤكدا ان "هناك ضغوط داخلية وخارجية من اجل اكمال تشكيل الحكومة خاصة في ظل وجود ازمات واشكاليات كبيرة في المشهد العراقي تحتاج الى وجود قوة بكامل الصلاحيات لمعالجة الاوضاع سواء اكانت امنية او اقتصادية".

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