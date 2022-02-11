خبير اقتصادي يحذر من ازمة جديدة بسبب التحول نحو الوقود “المحسن” فقط

2022/02/11 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الاقتصادي احسان الكناني، من حدوث ازمة جديدة لدى المواطن وخصوصا أصحاب سيارات الأجرة بسبب تحول بعض محطات الوقود الى المحسن، وإلغاء البنزين الممتاز المباع بسعر 450 دينار للتر الواحد.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الابتعاد عن البنزين الممتاز بسعر 450 دينار للتر، والتحول نحو الوقود المحسن بسعر 650 […]

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