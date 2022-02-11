وكالة الاستخبارات تعلن عن عملية استباقية في بغداد

2022/02/11 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن تمكن وكالة الاستخبارات من ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة شمالي بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 شباط 2022)، انه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد احتوى على ( رمانات هجومية والغام ضد الاشخاص نوع TC50 ) تابعة الى عصابات داعش الإرهابية .يستخدم لااستهداف القوات الامنية".

واضاف البيان انه "تم رفع المضبوطات من مكافحة المتفجرات، دون حادث ذكر".

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