ضبط مواد 'شديدة' الانفجار في الطارمية (صور)

2022/02/11 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد احتوى على (رمانات هجومية والغام ضد الاشخاص نوع TC50) تابعة الى عصابات داعش الإرهابية، يستخدم لااستهداف القوات الامنية".

وأضافت الخلية انه "تم رفع المضبوطات من مكافحة المتفجرات، دون حادث ذكر".

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