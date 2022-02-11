من تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني 2 - عبد المطلب العلمي

2022/02/11 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي تعريب الحزب ليس من الممكن أن تنجح الثورة من دون تجنيد أشخاص من صفوف الأغلبية في المنظمات الشيوعية المحلية.



بعبارة أخرى ، كان على الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط أن تترسخ في التربة المحلية.



أي من المفترض أن يكونوا المعبرين عن تطلعات كادحي هذه الأغلبية.



تم تحديد مهمة تعريب الحزب كأولوية لأنشطة اللجنه التنفيذيه للكمنترن وأمانتها الشرقية، بعد انتفاضه البراق عام 1929 في فلسطين ، والتي بدأت ف ......





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