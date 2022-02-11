جدعان: محاولات شق” الاطار التنسيقي” فشلت والبيت الشيعي سائر نحو وحدته

2022/02/11 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، بان محاولات شق الاطار فشلت في تحقيق اهدافها.وقال جدعان في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاطار التنسيقي يمثل قوى وطنية ومحاولات البعض في شق صفوفه فشلت لانه بني على اسس ثابتة وليست مرحلية او سياسية”.واضاف،ان” البيت الشيعي سائر لوحدة كل احزابه وتياراته في المرحلة […]

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