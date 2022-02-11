ضبط مواد “شديدة” الانفجار في الطارمية

2022/02/11 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة شمالي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية شمالي […]

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