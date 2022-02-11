فدعم: لو جرى تسليم قتلة الشقيقين العلياوي لما وصلت ميسان لهذا الوضع

2022/02/11 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف نائب سابق، اليوم الجمعة، الوضع في ميسان بانه “خارج السيطرة” منذ سنوات، فيما بين أنه لو جرى تسليم الشقيقين العلياوي سابقا لما وصلنا لهذا الوضع الحالي.وقال النائب السابق حسن فدعم لوكالة ايرث نيوز إن “هناك رسائل تهدئة لميسان من خلال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم حركة عصائب اهل الحق قيس […]

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