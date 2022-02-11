تعليق كردي على أحداث ميسان.. الفتنة لاتخدم أحد - عاجل

2022/02/11 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، اليوم الجمعة، على الاحداث التي جرت في محافظة ميسان.

وقال شعبان في حديث ل(بغداد اليوم) إن "جميع الأطراف السياسية مطالبة بالتهدئة وعدم الإنجرار وراء الفتنة التي لاتخدم أحد إطلاقا".

وبين أنه "على الحكماء التدخل لفض النزاعات واستقرار الأوضاع وعودة الهدوء إلى محافظة ميسان".

وأكد أن "الفتنة يستغلها الإرهاب"، مبينا أنه " داعم لدعوات التهدئة في محافظة ميسان".

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