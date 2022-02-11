متى يسمح بالصيد في

2022/02/11 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الجمعة، عن موعد السماح بالصيد في تلال حمرين ضمن حدود ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "بعد الحادثة الاليمة للعقيد ياسر الجوراني ورفاقه واستشهادهم بعد رحلة صيد في عمق تلال حمرين قبل اسابيع على يد تنظيم داعش تم تحظر الصيد بشكل شامل دون اي استثناء لدواعي امنية تحسبا لاي خروقا خاصة وجود خلايا تنشط بين فترة واخرى".

واضافت ان "حظر الصيد سيبقى الى اشعار اخر وربما الى نهاية العام على اقل تقدير"، لافتة الى ان "تلال حمرين تضم مناطق واسعة ومترامية دون اي مسك لانها جغرافية معقدة جدا وتضم مئات الكليومترات المتداخلة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك في ان واحد".

واشارت الى ان "حظر الصيد جاء لحماية المدنيين من هواة الصيد من اي حوادث خاصة وان اجزاء ليست قليلة من تلال حمرين هي مسرح عمليات عسكرية بين فترة واخرى لتعقب خلايا داعش الارهابي".

وكان ضابط جوزات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني و3 من رفاقه استشهدوا بعد رحلة صيد في محيط بحيرة حمرين قبل اسابيع في ماساة تحولت الى قضية راي عام على مستوى العراق.

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