توقعات بتساقط الأمطار مع تصاعد غبار في المنطقة الجنوبية غداً

2022/02/11 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تساقط الأمطار مع تصاعد غبار في المنطقة الجنوبية غداً.وقالت الهيئة في بيان:" أنَّ طقس البلاد ليوم غد الجمعة ، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن منها ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت:" ان طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ،وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وتابعت:" أن طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت:" أن طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم بجميع المناطق ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد"./انتهى7

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