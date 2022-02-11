أستقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2022/02/11 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أستقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم الخميس، 148.000 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار./انتهى7

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