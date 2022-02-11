الحشد يتحرك من مواقعها الخلفية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا لدواعي امنية

2022/02/11 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مسؤول امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الجمعة، ان قوات من الحشد الشعبي تحركت من مواقعها الخلفية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قوات من الحشد الشعبي تحركت من مواقعها الخلفية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا ، على خلفية ورود […]

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