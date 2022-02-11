بالصور.. أجواء بغدادية معتدلة تتزين بحركة الرواد

2022/02/11 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تصوير: حسين الونان

شهدت شوارع بغداد وأسواقها الشعبية المعروفة حركة للرواد والمتبضعين في أجواء معتدلة تقترب من موسم الربيع.

وكالة الانباء العراقية (واع) رصدت حركة المواطنين في عدد من مناطق بغداد وهم يتجولون بين الأزقة والأسواق، كما رصدت حركة الزوارق وهي تشق نهر دجلة الخالد حاملة عشاق الطبيعة وهم يقومون بنزهة بين الضفاف.

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