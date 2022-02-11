وفد ايزيدي يزور كربلاء ويقدم دعم مالي لفريقه الكروي المشارك ببطولة بكربلاء

2022/02/11 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار آمر فوج 79 للحشد الشعبي الايزيدي

الشيخ مروان حجي الكوركوركي منتخب جبل

سنجار الرياضي ( المنتخب الايزيدي )

والمشارك حالياً في بطولة شهداء العراق

في كربلاء المقدسة.

وترعى العتبة الحسينية المقدسة بطو

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