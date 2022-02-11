الحوثي يقصف مطار أبها

2022/02/11 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت جماعة الحوثي، الخميس، مطار أبها

جنوبي السعودية، بطائرات مسيرة، ما

أسفر عن سقوط 12 جريحا، وتعطل حركة

الملاحة لساعات.

وتبنت الجماعة قصف المطار، إذ قال

الناطق العسكري باسمها يحيى سريع، إن

القصف است

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