المطلك : حديث العبادي بدخول 5000 إرهابي سعودي للعراق قد يكون صحيح

2022/02/11 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك،الجمعة، صحة المعلومات بشأن دخول 5000 ارهابي سعودي الى العراق، مبينا ان – الدول الإقليمية لا تتعامل مع سياسي وطني وتريد “شرطيا” ينفذ أوامرها.وقال المطلك في حوار متلفز تابعته/المعلومة/ ان حديث رئئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدخول 5000 إرهابي سعودي للعراق قد يكون صحيحا”.واضاف […]

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