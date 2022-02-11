جريمة صادمة.. أخ يقتل اخيه ويغتصب بناته القاصرات في بغداد (فيديو)

2022/02/11 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد قيامه بقتل أخيه رجل يقوم باغتصاب بنات اخيه القاصرات ويعذبهن باساليب وحشية ومن بينهن طفلة لايتجاوز عمرها اثني عشر عاما.

في احدى ضواحي بغداد قصة مأساوية يندى لها الجبين، رجل يقتل شقيقه ويسبي ارملته ولم يكتف بذلك الفعل الشنيع بل وصل به الامر الى اغتصاب بنات اخيه القاصرات.اغتصاب لفتيات لا يبلغن من العمر خمسة عشر عاما من قبل شقيق والدهن الذي قتل على يد من قام بهذه الفعلة التي يرفضها الشرع ويعاقب عليها القانون.



مما جعل من هذه العائلة تعيش حالة من الرعب نتيجة ماتتعرض له من قسوة ووحشية.

بعلم والدتها التي استحوذ عليها الجاني بعد قتل زوجها تحدثت هذه الطفلة بأن عمها استخدم ابشع وسائل التعذيب والاغتصاب بحق شقيقتها التي لا تبلغ من العمر سوى اثني عشر عاما.تهديد بالقتل لهذه العائلة في حال الافصاح عما يقوم به شقيق والدهن او التجرؤ بالذهاب الى الجهات الامنية للابلاغ عن هذه الجريمة النكراء..

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