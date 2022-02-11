اقتصاد السعودية نهاية 2021.. كيف جاءت النتائج؟

2022/02/11 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 6.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقديرات نشرتها الهيئة العام للإحصاء السعودية.

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