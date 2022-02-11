النظرية الماركسية: رسالتها تنمية الانسان الحر والمتطوّر والخلاق من جديد - خليل اندراوس

2022/02/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الاهتمام بالمستقبل لا يعتبر فضولاً بسيطًا أو نوعًا من النقاش السفسطائي بل تعبيرًا عن حاجة عملية، خاصة في هذه المرحلة، بعد فشل التجربة في بناء الاشتراكية وسيطرة الرأسمالية المتوحشة، وعولمة السوق الحرة على نطاق العلاقات الدولية.



في مرحلة كان من المفروض بعد حدوث الثورة العلمية التكنيكية والمعلوماتية، أن تعود بالفائدة مجموع الانسانية، ولكن بدل ذلك نجد ما يحدث، مناقضًا تمامًا لهذه التوقعات، ونرى ز ......





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