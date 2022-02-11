2022/02/11 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بركة أتقدم بالتحية والتقدير والتمنيات بالصحة والعافية للأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ولقدس الاب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على ما قدماه لشعبنا ولقضيته عبر عقود طويلة، واللذين طلبا اعفاءهما من منصبيهما.التحية والمجد لشهداء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس الشهيد أبو عمار، ياسر عرفات، وتحية إكبار لأسرى الشعب الفلسطيني، واسمحوا لي ان أخصّ نيابة عنهم جميعا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (م.ت.ف هي البيت الفلسطيني الجامع ويجب الحفاظ عليها - محمد بركة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (م.ت.ف هي البيت الفلسطيني الجامع ويجب الحفاظ عليها - محمد بركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).