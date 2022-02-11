2022/02/11 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، اليوم الجمعة، ماحدث في محافظة ميسان بالفتنة النائمة.وقال المالكي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها وكالة /المعلومة/، ان “الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، نشد على ايدي الوافدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان”.واضاف اننا “نرجو لهم التوفيق واقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).