بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ

2022/02/11 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية وإن "غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية"، التي تجري حاليا في بكين.

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