المالكي يوجه رسالة لوفدي التيار الصدري والعصائب في ميسان

2022/02/11 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، رسالة الى التيار الصدري وعصائب اهل الحق في ميسان، قائلا: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.‏وقال في تغريدة له على (تويتر) تابعتها (بغداد اليوم)، انه "نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق، واقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة لتطويق الازمة".

وتمنى المالكي "على الوفدين وضع العلاجات والضوابط لمنع تكرار ظاهرة الاغتيالات المتقابلة -بغضّ الطرف عن الفاعل- حاضرا ومستقبلا وفي ميسان وغيرها في العراق، ووضع آليات لكشف من يمارس القتل لفضحه اولا ولتعتقله الاجهزة الامنية ⁧".

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