2022/02/11 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٣ مليارات دينار في بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المنصور لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (٣) مليارات دينار ضمن منطقة المنصور وبيعه إلى أحد المواطنين، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم امام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادتين ٢٨٩ و ٢٩٨ من قانون العقوبات".من جانب آخر، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس، القبض على متهم لقيامه بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية، بلغ عددها (١١) عملية سرقة ضمن قاطع المسؤولية، تم تدوين أقوال المتهم بالإعتراف وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٣ مليارات دينار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٣ مليارات دينار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).