  احباط محاولة تسلل لعنصر بارز في داعش كان يروم الدخول الى قبل دخوله الفلوجة

2022/02/11 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لعنصر بارز في التنظيم الاجرامي كان يروم الدخول الى مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” القوات الامنية احبطت محاولة تسلل لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش الاجرامية اثناء محاولته الدخول الى مدينة […]

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