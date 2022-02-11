المالكي عن احداث ميسان: لعن الله من ايقظ الفتنة

2022/02/11 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، على احداث محافظة ميسان.وكتب المالكي على حسابه بتويتر، قائلا ان “الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق”.واضاف “اقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة […]

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