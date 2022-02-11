العمل العراقي يدعو الى احتواء فتنة ميسان وكشف من يقف وراءها

2022/02/11 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي

اليوم الجمعة المصادف ١1 / ٢ / ٢٠٢٢ بيانا

على خلفية الاحداث المتأزمة في محافظة

ميسان، ومما جاء فيه:

ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي

بعين القلق البالغ الى الاحداث ال

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