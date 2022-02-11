عالية نصيف تنفي التصريح المنسوب إليها بتحريك الشارع في حال قيام دولة القانون بمقاطعة تشكيل الحكومة

2022/02/11 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية

نصيف اليوم الجمعة التصريحات المنسوبة

إليها بأن خيار تحريك الشارع العراقي

سيكون قائماً في حال قيام ائتلاف دولة

القانون بالمقاطعة وعدم المشاركة في

تشكيل الحكومة.

وذكر

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