خارجية إسرائيل تنشر فيديو لأكاديمي سعودي وتلفت لـ

2022/02/11 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للأكاديمي السعودي، عبدالله الغذامي خلال مقابلة سابقة أجراها على قناة روتانا خليجية.

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