قطاع المصارف يستحوذ بالكامل على سوق العراق للاوراق المالية لسنة 2021

2022/02/11 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذ قطاع المصارف على مجمل التداولات في سوق العراق للاوراق المالية وبنسبة 96% من مجمل التداولات الحاصلة في 2021.

وبحسب تلخيص اورده رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات منار العبيدي فأنه: “احتلت 4 بنوك ما نسبته 67% من مجمل التداول وهي:-

1- مصرف كردستان بنسبة تداول بلغت 34% من مجمل التداولات

2- مصرف الشرق الاوسط العراق بنسبة تداول بلغت 17%

3- مصرف العالم الاسلامي بنسبة تداول بلغت 9%

4- مصرف بغداد بنسبة تداول بلغت 7%

وبلغت مجمل الاسهم المتداولة 930 مليار سهم تمثل ما نسبته 7% من عدد الاسهم المدرجة والبالغة 13.7 ترليون سهم

اما على مستوى قيمة التداول فبلغت قيمة التدوال الكلية في السوق 813 مليار دينار عراقي بلغت نسبة القطاعات المتداولة فيه كالتالي

1- قطاع البنوك بلغت نسبة قيمة الاسهم المتداولة 60%

2- قطاع الاتصالات بلغت نسبة قيمة الاسهم المتداولة 17%

3- قطاع الصناعة بلغت نسبة قيمة الاسهم المتداولة 15%

واستحوذت خمس شركات فقط من اصل 105 شركة مدرجة على 68% من قيمة التدوال وهي

1- مصرف كردستان بنسبة 41%

2- مصرف العالم الاسلامي بنسبة 10.25%

3- شركة بغداد للمشروبات الغازية بنسبة 6.5%

4- مصرف بغداد بنسبة 5.73%

5- المصرف الاهلي بنسبة 4.68%

واضاف العبيدي أن “سوق الاوراق المالية يعتبر من احد اعمدة تنمية الاقتصاد لقدرته على اجتذاب رؤوس الاموال المحلية والخارجية ويمكن ان يلعب دور مهم في استثمار الاموال المكتنزة والموجودة خارج النظام المصرفي

يمكن انضاج فكرة سوق العراق للاوراق المالية من خلال اعتماد نظم الكترونية حديثة تسرع من عملية التداول كما ان ضرورة حوكمة السوق بقرارات تجعل من الشركات المدرجة فعلا قابلة للتداول الحقيقي سيساهم في ضخ الكثير من رؤوس الاموال الى السوق بشكل سيساهم في زيادة مساهمة القطاع المالي بالناتج المحلي وبالتالي ايجاد فرص عمل مهمة تساعد في تقليل نسب البطالة”.

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