مفهوم الدين الواقعى بين الولايات المتحدة والصين - مجدى عبد الحميد السيد

2022/02/11 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدى_عبد_الحميد_السيد بعد الحرب الاهلية الأمريكية منذ أكثر من قرن ونصف حدثت طفرة فكرية أمريكية اتبعت فيها الولايات المتحدة المنهج الفلسفى العلمى والمنهج البراجماتى النفعى ، وما لبثت أن تفوقت فيهما بعد أن أنزلت الفلسفة من برجها العاجى الألمانى الفرنسى الإنجليزي لتجعل كل أساتذة الفلسفة المفكرين الأمريكان هم فلاسفة بالفعل يقودون الولايات المتحدة ، ولم تغلق الباب مثلما فعلت فرنسا أمام من يمكن أن نطلق عليهم فلاسفة ،بل وأخرج ......





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