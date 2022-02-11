تصريح جديد من حزب بارزاني بشأن ترشيح زيباي لرئاسة الجمهورية

2022/02/11 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الجمعة، أن هوشيار زيباري مايزال مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "لا صحة لوجود اتفاقات وتراجع عن شغل المنصب بعد اللقاء الأخير الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالرئيس المشترك بافل طالباني".

وأضاف أن "زيباري هو مرشحنا وعلى الأغلب فأنه خلال اليومين المقبلين سيصدر قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من التهم المنسوبة له، ونطالب من الاتحاد الوطني إبداء المرونة خدمة للمصلحة الكردية".

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