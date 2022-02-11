بدء اجتماع اللجنة المشتركة بين التيار الصدري والعصائب في ميسان (صور) - عاجل

2022/02/11 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ببدء اجتماع اللجنة المشتركة بين التيار الصدري والعصائب في ميسان.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الاجتماع الأول الذي يضم اللجنة المشتركة بين التيار الصدري والعصائب في ميسان قد بدء".

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