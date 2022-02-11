بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا

2022/02/11 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس مواطنيه لمغادرة أوكرانيا فورا، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو في حال حصول مواجهة على الأرض بين القوات الأمريكية والروسية.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إنه يتوجب "على المواطنين الأمريكيين المغادرة.



عليهم المغادرة الآن".



وأضاف "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، مشددا على أن "هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

وكرر أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.



وقال بايدن إن "الأمر سيكون بمثابة حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم.



نحن في عالم يختلف كثيرا عما كان عليه سابقا".

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