محكمة استئناف ميسان تقيم مجلس عزاء للشهيد القاضي احمد فيصل

2022/02/11 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقامت رئاسة محكمة استئناف ميسان ، اليوم الخميس ، مجلس عزاء للشهيد القاضي "احمد فيصل" الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين وسط العمارة".وحضر المجلس العديد من القضاة والمحامين والحقوقيين ورئيس محكمة استئناف ميسان القاضي "حيدر حنون".ودعا حنون الى توفير الحماية للقضاة واجهزة العدالة التي تعمل على مكافحة الجريمة بشتى اشكالها"./انتهى

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