الطيران المدني: نحو خمسة ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال عام 2021

2022/02/11 | 12:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، إحصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية لعام 2021 الماضي، حيث شهدت حركة النقل الجوي نموا بنسبة 130% مقارنة بعدد الرحلات، ونسبة 145% بالنسبة لعدد المسافرين عن عام 2020 على الرغم مما تفرضه جائحة "كورونا " من قيود وإجراءات على حركة السفر لغرض حماية المسافرين.وأشار التقرير الذي اصدره قسم النقل الجوي في سلطة الطيران المدني العراقي ،الى أن مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بلغ (4,908,797) مسافر وبعدد رحلات وصل إلى (63,232) رحلة هابطة ومغادرة في جميع المطارات العراقية وهي:- ( بغداد ،أربيل ، النجف ، البصرة ، السليمانية )، فيما كان العدد الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار بغداد الدولي ( 2,069,723) مسافرا، وبعدد رحلات وصل إلى (26,106) رحلات، وفي مطار أربيل الدولي فقد كان عدد المسافرين (1,324,754) وبرحلات بلغت (17,160) فيما كان المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار النجف الأشرف ( 885,274) وكان مجموع الرحلات فيه (9,194) كما ان مجموع المسافرين عبر مطار البصرة الدولي( 351,130) مسافر، وبلغ مجموع الرحلات فيه (5,420) رحلة،وفي مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه (277,916) مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت (5,352) رحلة.ولفت التقرير، أن هذا الارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين جاء نتيجة جهود كبيرة وعمل متواصل من قبل جميع العاملين في المطارات، إضافة لما يقدم من تسهيلات وخدمات منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع الطيران المدني العراقي./انتهى7

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