المحنا: النزاعات العشائرية أبرز التحديات الأمنية واحداث ميسان فيها جانب سياسي

2022/02/11 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا النزاعات العشائرية بانها تمثل أبرز التحديات الأمنية.

وأكد المحنا في تصريحات صحفية إن الاحداث في ميسان فيها جانب سياسي غير ان النزاعات العشائرية هي أحد أهم أسبابها، لافتا إلى أن ظاهرة السلاح المنفلت اصبحت جزءاً من ثقافة الشعب.

وأضاف المحنا ان اللجنة العشائرية التابعة لوزارة الداخلية كان لها دور إيجابي في حل هذه النزاعات، وأن القوات الأمنية مستمرة في عملها

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