2022/02/11 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يوجه بتشكيل فريق عمل لتنفيذ متطلبات تطوير مدينة الكاظمية المقدسة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:21

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