القبض على شحصين بتهمة “القتل والسرقة” في بغداد

2022/02/11 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة القتل والسرقة.وقالت المديرية في بيان، إنه “بعد أن استخبر مكتب مكافحة إجرام الحبيبية من المشتكية عن حادث سرقة حقيبتها النسائية وبداخلها مبلغ من المال قدره 17 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية ومستمسكات رسمية من قبل سائق تك تك في منطقة […]

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