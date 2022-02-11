خريطة تكشف مواقع حشد القوات الروسية في بيلاروسيا

2022/02/11 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت روسيا وبيلاروسيا التدريبات العسكرية المشتركة على مدى 10 أيام الخميس وسط جهود دبلوماسية مستمرة لنزع فتيل الأزمة بسبب مخاوف من أن الكرملين يخطط للتوغل في الأراضي الأوكرانية.

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